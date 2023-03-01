В Киеве заявили о переброске в Артёмовск дополнительных подразделений
Киев, 1 марта 2023, 13:28 — REGNUM Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ, сообщила 1 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, сейчас эпицентром боевых действий является Артёмовск, где ситуация «действительно напряженная».
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР.
Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление». В интервью CNN он признался, что за город сражаются лучшие, наиболее хорошо обученные и самые опытные российские бойцы.