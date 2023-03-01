На Украине объявили о переброске в Артёмовск дополнительных подразделений ВСУ

Киев, , 13:28 — REGNUM Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ, сообщила 1 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, сейчас эпицентром боевых действий является Артёмовск, где ситуация «действительно напряженная».

«Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений», — цитируют ее «Украинские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР.

Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление». В интервью CNN он признался, что за город сражаются лучшие, наиболее хорошо обученные и самые опытные российские бойцы.