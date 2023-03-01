Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и хочет показать ему московское метро. Об этом глава государства сообщил 1 марта в ходе открытия новой линии.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин намерен показать китайскому коллеге, как работает Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена. Запуская движение поездов по БКЛ, он отметил, что у Москвы теперь есть крупнейшее в мире метрокольцо протяжённостью 70 км, в этом столица обогнала «и наших друзей в Китае».

«Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер со словами «С богом!» дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро. Он открыл новую ветку столичной подземки в режиме видео-конференц-связи.