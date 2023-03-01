В Кремле оценили отношения России и Казахстана
Москва, 1 марта 2023, 13:41 — REGNUM Россия дорожит отношениями с Казахстаном, заявил 1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, раскачивают ли США отношения России и Казахстана после того, как госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Казахстана обвинял Москву в агрессии.
Песков добавил, что в Москве фиксируют положительную динамику двусторонних связей.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан. Блинкен проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.