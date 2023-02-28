Власти США одобрили «смелые реформы» Токаева
Астана, 28 февраля 2023, 17:46 — REGNUM Соединённые Штаты отмечают особое место Казахстана в решении мировых проблем и поддерживают «смелые» реформы президента республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил 28 февраля в ходе официального визита в страну госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что США с нетерпением ожидают от Казахстана реализации запланированных реформ, а именно ограничение президентского срока, борьбу с коррупцией, повышение подотчётности правительства.
По словам Блинкена, данные реформы являются важной причиной обращения иностранных инвесторов к Казахстану. США стремится к укреплению экономического сотрудничества с республикой, вложили в её экономику более 50 млрд долларов, начиная с 1991 года, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан. Блинкен проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.