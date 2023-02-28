Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает «смелые» реформы властей Казахстана

Астана, , 17:46 — REGNUM Соединённые Штаты отмечают особое место Казахстана в решении мировых проблем и поддерживают «смелые» реформы президента республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил 28 февраля в ходе официального визита в страну госсекретарь США Энтони Блинкен.

Касым-Жомарт Токаев © Петр Ковалев/ТАСС

«Казахстан может определять своё будущее. Мы приветствуем и благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан. И за предоставление одежды, медикаментов, другой гуманитарной помощи Украине, включая создание «Юрт несокрушимости» в Киеве и Буче, где украинцы могут найти тепло и передышку от войны», — сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что США с нетерпением ожидают от Казахстана реализации запланированных реформ, а именно ограничение президентского срока, борьбу с коррупцией, повышение подотчётности правительства.

По словам Блинкена, данные реформы являются важной причиной обращения иностранных инвесторов к Казахстану. США стремится к укреплению экономического сотрудничества с республикой, вложили в её экономику более 50 млрд долларов, начиная с 1991 года, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан. Блинкен проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.