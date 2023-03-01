Пекин, 1 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Пекине 1 марта началась встреча лидеров Китая и Белоруссии Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

КНР и Белоруссия могли бы создавать совместные производства в машиностроительной и других отраслях, объединяя свои компетенции, это в интересах обеих стран, отметил Лукашенко в своем вступительном слове.

Кроме того, Минск заинтересован в участии китайских предприятий в модернизации белорусских производств, а также в совместной работе по экспорту товаров из КНР, сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии прибыл в Китай 28 февраля. Его визит продлится три дня. Запланированы переговоры в узких и расширенных составах. Обсуждать предполагается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.