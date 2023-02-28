Лукашенко прибыл в Пекин с государственным визитом

Пекин, , 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля прибыл с государственным визитом в Пекин.

Александр Лукашенко © Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

В Китае белорусский лидер проведет три дня, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, также предполагается провести переговоры делегаций в расширенных составах.

В центре внимания в ходе переговоров будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, рассказали ранее в пресс-службе белорусского президента.

Ранее в интервью китайским СМИ Лукашенко заявил о необходимости усилить взаимодействие России, Белоруссии и КНР, прежде всего в сфере промышленной политики. Это пойдет на пользу всем сторонам, отметил он.

Одним из направлений сотрудничества могут стать также поставки продукции из Китая в Европу, Африку и другие регионы мира через территорию Белоруссии, отметил также Лукашенко.