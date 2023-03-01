Амстердам, 1 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. После мощнейшего землетрясения в Турции мир ожидают новые, не менее страшные сейсмические события, сообщил нидерландский сейсмолог Фрэн Хугербитс. Основываясь на данных научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS), исследующей влияние движения космических тел на сейсмическую активность Земли, именно этот ученый предсказал турецкое землетрясение с 6 февраля 2023 года. Следующей территорией, где вероятна природная катастрофа, может стать Камчатский край, предупредил сейсмолог.

Mario Fornasari Землетрясение

По его словам, очень мощные толчки магнитудой более 7 или 8 в районе Курильских островов ожидаются 3 и 4 марта, а также 6 и 7 марта.

Первая неделя марта будет крайне критической, — сказал Фрэнк Хугербитс. Он предупредил также, что в зону риска попадают западное побережье Северной Америки, север Японии, Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.

Сейсмическая активность на Камчатке наблюдается с начала 2023 года. К примеру, 25 февраля Камчатский филиал Геофизической службы РАН известил о землетрясении магнитудой 6,1 в акватории Тихого океана в 170 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64 км. Двумя днями ранее в акватории Камчатского залива в Камчатском крае зафиксировали сразу два сейсмических события.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юге Турции с интервалом в девять часов произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8 (± 0,1), находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе (Турция), эпицентр второго, с магнитудой 7,5 (± 0,1), — в районе Экинёзю в Кахраманмараше (Турция). Число жертв превысило 45 тыс. Погибли люди в 11 провинциях страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге. Произошло более 8550 афтершоков. Спустя 20 дней подземные толчки возобновились. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 располагался в районе города Ешильюрта на востоке страны. В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадали десятки человек, есть погибший.

Ситуация в районах Турции, принявших удар недавних землетрясений, напоминает Апокалипсис, заявил 25 февраля журналистам исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли после посещения города Антакья в турецкой провинции Хатай.

Опытные сейсмологи считают, что страшное землетрясение в Турции стало триггером сейсмических событий по всему свету, отметил в начале февраля в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Читателям он посоветовал посмотреть на монитор землетрясений.

Мощное землетрясение в Турции было предсказано несколькими учёными. Они давно установили, что крупные сейсмособытия происходят в районе Стамбула примерно каждые 30 лет (особенно опасная зона — центральная часть города, район Золотого Рога). А поскольку последнее мощное землетрясение случилось в 1999 году, следующего нужно ждать в середине или в конце 2020-х — то есть в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз о том, что в начале марта Камчатку ожидает разрушительное землетрясение, обнародовал нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс. По его словам, в зону риска попадают также западное побережье Северной Америки, север Японии, Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.

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