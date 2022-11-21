Петропавловск-Камчатский, 22 ноября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Два сейсмособытия были зафиксированы специалистами в акватории Камчатского залива в Камчатском крае. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Zeml.info Землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром 22 ноября, его эпицентр располагался в 96 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района (проживает около пяти тысяч человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Магнитуда второго землетрясения составила 5,5, его эпицентр находился в 88 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Очаг подземных толчков был расположен в акватории Камчатского залива на глубине один километр.

Уточняется, что в населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу с жалобами от граждан не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Индонезии, жертвами которого стали 62 человека.