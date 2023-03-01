Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 36
Афины , 1 марта 2023, 12:13 — REGNUM В Греции число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов увеличилось до 36 человек, сообщил 1 марта официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.
Ранее сообщалось о 32 погибших.
Вартакояннис добавил, что в результате ЧП были госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро — в реанимацию.
Как сообщало ИА REGNUM, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути.
По словам очевидцев, после столкновения составов загорелось сразу несколько вагонов, удар был очень сильным.