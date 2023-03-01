Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 32
Афины , 1 марта 2023, 08:02 — REGNUM В Греции при столкновении грузового и пассажирского поездов погибли 32 человека, сообщил 1 марта официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Вартакояннис также добавил, что 85 человек пострадали, 53 из них — госпитализировали.
Напомним, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. По словам очевидцев, после столкновения составов загорелось сразу несколько вагонов, удар был очень сильным. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути.