В Греции при столкновении грузового и пассажирского поездов погибли 32 человека

Афины , , 08:02 — REGNUM В Греции при столкновении грузового и пассажирского поездов погибли 32 человека, сообщил 1 марта официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.

Столкновение поездов в Греции Цитата из видео: «Столкновение поездов в Греции "

Ранее сообщалось о 16 погибших.

«На данный момент подтверждена гибель 32 человек», — сказал он в эфире греческого общественного телевидения ERT.

Вартакояннис также добавил, что 85 человек пострадали, 53 из них — госпитализировали.

Напомним, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. По словам очевидцев, после столкновения составов загорелось сразу несколько вагонов, удар был очень сильным. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути.