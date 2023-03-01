Афины , 1 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Греции число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов увеличилось до 36, сообщил 1 марта официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.

Цитата из видео: «Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 32» Столкновение поездов в Греции

Ранее сообщалось о 32 погибших.

«Подтвержденное количество погибших на данный момент выросло до 36», — сказал он в эфире общественного телевидения ERT.

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Вартакояннис добавил, что после ЧП были госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро — в реанимацию.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути.

По словам очевидцев, после столкновения составов загорелись сразу несколько вагонов, удар был очень сильным.