Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 36
В Греции число погибших при столкновении поездов увеличилось до 36
Афины , 1 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Греции число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов увеличилось до 36, сообщил 1 марта официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис.
Цитата из видео: «Число жертв в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 32»
Столкновение поездов в Греции
Ранее сообщалось о 32 погибших.
«Подтвержденное количество погибших на данный момент выросло до 36», — сказал он в эфире общественного телевидения ERT.
Вартакояннис добавил, что после ЧП были госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро — в реанимацию.
Как сообщало ИА REGNUM, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути.
По словам очевидцев, после столкновения составов загорелись сразу несколько вагонов, удар был очень сильным.