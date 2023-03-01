Москва, 1 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Москва обеспокоена поступающими сведениями о том, что провокация Украины с использованием радиоактивных материалов может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о готовящейся провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова напомнила, что ранее Министерство обороны России обращало внимание на готовящуюся Украиной провокацию, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Дипломат отметила, что данные сведения получили широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских государств.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — приводит пресс-служба МИД России слова Захаровой.

Как передавало ИА REGNUM, в порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в «зерновой сделке», могли быть доставлены контейнеры с радиоактивными материалами.

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