В МИД РФ рассказали, где Киев может устроить радиоактивную провокацию
МИД РФ: Киев может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов у Приднестровья
Москва, 1 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Москва обеспокоена поступающими сведениями о том, что провокация Украины с использованием радиоактивных материалов может произойти около Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о готовящейся провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов.
Захарова напомнила, что ранее Министерство обороны России обращало внимание на готовящуюся Украиной провокацию, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Дипломат отметила, что данные сведения получили широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских государств.
«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — приводит пресс-служба МИД России слова Захаровой.
Как передавало ИА REGNUM, в порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в «зерновой сделке», могли быть доставлены контейнеры с радиоактивными материалами.
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