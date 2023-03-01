Москва, 1 марта, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в «зерновой сделке», могли быть доставлены контейнеры с радиоактивными материалами. Об этом 1 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Дипломат уточнила, что в украинских СМИ, интернет-ресурсах и социальных сетях появилась информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

Так, согласно опубликованным сведениям, 16 февраля в порт Черноморска были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой, 19 февраля в порт Одессы были доставлены подобные контейнеры, в которых содержалось радиоактивное вещество «Калифорний-252», активно применяемое при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС.

Отмечается, что в ходе его приемки в порту отключили систему радиоактивного мониторинга. В ходе журналистского расследования было установлено, что поставщиком этого радиоактивного вещества является компания из США Frontier Technology Corp., которая производит контейнеры для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения.

Блогеры из Украины опасаются, что эти компоненты могут использоваться для снаряжения боеприпасов и даже для изготовления «грязной бомбы».

Захарова напомнила, что ранее Минобороны Российской Федерации обращало внимание к готовящейся Киевом провокации для того, чтобы обвинить Вооружённые Силы России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые могут привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Уточняется, что эти сведения получили широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских государств.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вышеназванные порты Украины участвуют в «зерновой сделке», поэтому возникает вопрос, а не используются ли они и в целом гуманитарный коридор в каких-то других целях?

Захарова обратила внимание на молчание киевских властей по данному вопросу.

«Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей», — приводит пресс-служба слова Захаровой.

Она также призывала профильные международные организации обратить особое внимание на эту информацию.

«Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — завила она.