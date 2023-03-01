Пентагон: США не располагают танками Abrams, которые могли бы отправить на Украину

Вашингтон, , 06:36 — REGNUM В американской армии нет «свободных» танков Abrams, которые можно было бы передать Украине. О невозможности снабдить Киев тяжёлой техникой этого вида заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. Тема обсуждалась на заседании комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Конгрессмен: налогоплательщики США устали платить за оружие для Киева

«Что касается танков Abrams. Армия в настоящее время не располагает танками, которые можно было бы перебросить или направить на Украину», — констатировала представитель министерства обороны США.

На вопрос о том, почему танки собираются отправить в Киев в течение полутора лет, Уолландер ответила, что попытки сократить эти сроки предпринимаются, но пока они не пересмотрены. Помощник главы Пентагона также констатировала, что Украине уже выделено достаточно средств для того, чтобы она могла реализовать свои текущие планы, впоследствии «уровень потребностей» Киева будет переоцениваться. В минобороны Штатов обещали рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для его поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Уолландер также заявила о намерении добиваться от Украины планирования расходов на оборону из бюджета страны. Украине настоятельно советуют обзавестись собственными средствами на оплату военных нужд.