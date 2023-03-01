Вашингтон, 1 марта, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Министерство обороны США за год спецоперации обучило более 4 тыс. украинских военных. Об этом рассказал генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Читайте также: В Пентагоне заявили об отсутствии танков Abrams для передачи Украине

Отмечается, что с начала 2023 года военные США обучили ещё одну тысячу украинцев.

«Общее число обученных Соединенными Штатами украинских военнослужащих составило чуть более 4 тыс. человек», — цитирует CNN Симса.

Также киевские военные проходят обучение в том числе в Британии, Польше, Германии, Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, в американской армии нет «свободных» танков Abrams, которые можно было бы передать Украине. О невозможности снабдить Киев тяжёлой техникой этого вида заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.