Амстердам, 1 марта, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Нидерландский сейсмолог, который предсказал землетрясение в Турции, теперь предостерегает Россию, а именно Камчатский край. По мнению Фрэнка Хугербитса, полуостров ждёт «опустошительное землетрясение».

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Сейсмолог Хугербитс предупредил, что в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов ожидаются очень мощные подземные толчки магнитудой более 7 или 8.

Основываясь на данных научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS), исследующей влияние движения космических тел на сейсмическую активность Земли, сейсмолог сказал, что землетрясение может произойти 3 и 4 марта, а также 6 и 7 марта.

«Первая неделя марта будет крайне критической. Ожидаются опустошительные землетрясения», — сказал Фрэнк Хугербитс.

Также, по заключению специалиста, в зону риска попадают западное побережье Северной Америки, север Японии, Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.