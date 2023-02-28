В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

Анкара, , 21:07 — REGNUM В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщили 28 февраля в Европейском сейсмологическом центре.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах от города-миллионника Кайсери, очаг находился на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

6 февраля в Турции произошли два подряд мощных землетрясения, жертвами которых стали 44 тысячи человек. После этого на территории страны произошло еще несколько менее значительных землетрясений.