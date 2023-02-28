Москва, 28 февраля, 2023, 23:15 — ИА Регнум. В Следственном комитете России намерены дать правовую оценку попыткам Украины использовать беспилотные летательные аппараты для атак в регионах РФ. Соответствующее поручение получено от председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

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«Киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Кроме того, установлено, что беспилотник упал в районе Коломны Московской области», — говорится в сообщении СК РФ.

Все три инцидента были зафиксированы 28 февраля, о них сообщало Министерство обороны РФ. Беспилотники были нейтрализованы благодаря оперативной реакции ВС РФ. Фрагменты дронов исследуют сотрудники СК РФ. Они установят обстоятельства использования БПЛА в рамках расследования возбуждённых уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, возле Коломны в Подмосковье упал украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne, предположительно направлявшийся к объекту гражданской инфраструктуры. В Туапсе Краснодарского края из-за атаки беспилотника произошёл пожар на нефтебазе. Ещё один неустановленный летательный аппарат упал на ферму в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.