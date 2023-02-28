Краснодар, 28 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, по предварительным данным, произошёл после атаки беспилотников. Об этом 28 февраля сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Ранее сообщалось о том, что ночью 28 февраля спасатели г. Туапсе получили информацию о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы на улице Индустриальной. Они локализовали пожар на площади 200 квадратных метров. К 03:00 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.

Уточняется, что нефтяные резервуары затронуты не были, разлива нефтепродуктов не допущено.

«По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», — говорится в телеграм-канале.