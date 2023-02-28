Испанский эксперт Жозеп Пучсег рассказал о выгоде США от терактов на «Северных потоках»

Мадрид, , 05:28 — REGNUM Преподаватель современной истории из университета Барселоны, эксперт по России Жозеп Пучсег заявил о выгоде США от диверсий на «Северных потоках». Мнение испанского эксперта опубликовало агентство Синьхуа.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Инцидент, который привел к подрыву газопровода, был результатом действия США. Это для них очевидная выгода и в то же время усиление их геополитического влияния на Германию», — сказал Пучсег.

Эксперт добавил, что вывод из строя «Северных потоков» благоприятен для Белого дома, в частности, поставки из России заменились топливом из азиатских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил ТАСС, что Германия не получает достаточных сведений от союзников по терактам на «Северных потоках».