Москва, 28 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Семьи сотрудников ФСБ России, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, должны получить всю возможную поддержку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 февраля на коллегии ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

ФСБ, к сожалению, понесла потери в ходе спецоперации. О героизме и мужестве погибших всегда будут помнить, отметил глава государства.

«Руководство ФСБ должно сделать всё, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей», — подчеркнул Путин.

Российский президент также заявил, что эффективность аналитической и оперативной работы ФСБ нужно повысить. Должны быть учтены политические факторы, о которых шла речь в послании Федеральному собранию.