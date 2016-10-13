Российское наступление и дроны-камикадзе — 370-й день спецоперации
Наступил 370-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. К 28 февраля основное внимание приковано не только к донецкому направлению, где российские войска отвоёвывают у Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артёмовск, взяв под огневой контроль практически все дороги, ведущие в город. Военкор Александр Коц известил о начале наступления российских войск в Луганской области. По его словам, ВСУ вынуждены затыкать дыры в своей обороне на линии от Кременной до Сватова.
Только на краснолиманском направлении украинское военные за сутки потеряли около 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Еще до 70 солдат уничтожены на купянском направлении.
Сегодня Минобороны РФ опубликовало видеокадры того, как мобильная группа разведподразделения ВДВ, задействовав бронеавтомобили «Тигр», при помощи беспилотной авиации обнаружила и уничтожила опорный пункт ВСУ. Поражать цели ВС РФ помогают дроны-камикадзе, способные автоматически выбирать маршрут к цели. Речь идет о новой отечественной разведывательно-ударной системе с использованием малых дронов вентиляторного типа. Особенно эффективно она используется в городских условиях.
По оценке белорусского президента Александра Лукашенко, наступил уникальный момент для завершения конфликта на Украине. По его словам, когда Россия поставит свою экономику на военные рельсы, будет поздно. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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В Берлине демонтировали установленный у здания посольства российский танк
Российский танк Т-72, который был установлен перед посольством РФ в Берлине, демонтировали, передает 28 февраля телеканал zdf.
Минобороны РФ показало уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона противника расчетом БПЛА «Иноходец». Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом. Задействованные в специальной военной операции российские беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Дождь и раннее весеннее тепло превратили поля на востоке Украины в сплошную грязь, а это может помешать обеим сторонам перехватить инициативу, пишет Reuters.
Весенняя «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги становятся непроезжими из-за грязи), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота, отмечают эксперты агентства.
Вопрос о необходимости освобождения Крыма Киев решит для себя при поддержке США — советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Также он прокомментировал возможную военную помощь Китая России: по словам Салливана, Пекин должен принять самостоятельное решение с учетом реальных издержек, которые его ждут.
Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны — Минобороны РФ:
«Мы продолжим работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия».
Аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну-производителя.
Так, например, широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведена в Чехии.
Минобороны РФ.
США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет ещё в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены. Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров Би-Зет на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.
Минобороны РФ.
Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии — Минобороны РФ.
Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время вьетнамской войны. Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.
Полный текст брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.
По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.
Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.
Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения.
19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, при этом вагоны были обозначены надписями «Стройматериалы», «Цемент».
Минобороны РФ.
Минобороны пообещало ответить на возможную провокацию Запада на Украине
Если западные страны реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, виновники будут установлены и наказаны, заявил 28 февраля начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись «Би-Зет» и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись «Си-Эс — РАЙОТ», три — «Си-Ар — РАЙОТ» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.
Минобороны РФ.
Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов.
Минобороны РФ.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан.
В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты.
Перечень поставляемого имущества включает более 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов. Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам — 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона — 750 тысяч флаконов.
Минобороны РФ.
За последние дни есть существенные изменения на артемовском направлении, обстоятельства удачны для окружения противника и сжатия кольца — Пушилин.
Он отметил, что шансы украинских войск в Артемовске (Бахмуте) попасть в окружение после подрыва дамбы существенно выросли. По сути, подрывом дамбы украинские военные создали сложности самим себе, заявил Пушилин.
США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов:
психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки провокации;
часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против ВС РФ на Украине, произведена в Чехии;
вина за применение химоружия на Украине «ляжет» на РФ;
Запад зря рассчитывает на успешную химпровокацию на Украине — МО РФ может установить страну-производителя химиката.
Минобороны РФ: НАТО планирует поставить на Украину антидоты от зарина
Евроатлантический координационный центр (структура в составе Североатлантического альянса) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты, среди которых антидоты от зарина и зомана. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Минобороны РФ: США готовят на Украине провокацию с химикатами
Власти Соединенных Штатов намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив в этом Россию. Об этом 28 февраля заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель
В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Додон считает, что Украина может напасть на Приднестровье с согласия Санду
Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что киевская армия может напасть на непризнанное Приднестровье с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду.
Reuters предупредило о риске неудачи весеннего наступления из-за оттепели
Дожди и ранняя оттепель сделали грунтовые дороги в зоне спецоперации неподходящими для передвижения техники. Это может привести к срыву планов ВС РФ и ВСУ.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что союз между Россией и Ираном быстро развивается, и это является «тревожным».
Россия предлагает помощь иранцам в их ракетной программе. И рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь в украинской кампании, считает американская разведка.
Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают — издание Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
«Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев… Нам ее (систему) обещали, и мы до сих пор не добились этого», — отметил посол. Отмечается, что пилотная версия системы будет в лучшем случае покрывать территорию Киева.
Бывший врач Белого дома заявил, что здоровье президента США угрожает Америке. По слова Ронни Джексона, снижение когнитивных функций действующего президента США Джо Байдена может привести к катастрофическим последствиям для страны. Он подчеркнул, что из-за этого могут «погибнуть люди».
Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к конфликту с Россией и Китаем, написал Джексон в Twitter.
Почти все подъезды к Артёмовску находятся под огневым контролем российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
В Великобритании призвали предотвратить затяжной конфликт на Украине
Советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Тим Барроу заявил, что нужно не допустить затяжного конфликта на Украине и вместе с тем ускорить военные поставки ВСУ.
Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта на Украине и надеется на его скорое завершение на условиях Киева — советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Барроу.
«Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру», — сказал Бэрроу.
Под санкции Японии попали сотрудники администрации президента России
Под новые ограничительные меры, о которых 28 февраля заявил МИД Японии, попали сотрудники администрации президента России. Так, в санкционный список Токио включены начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.
Французский генерал Дари: западные поставки танков Украине не помогут
Бывший командующий Иностранным легионом французский генерал Бруно Дари заявил, что танки от западных союзников Украине не помогут. Об этом он написал в издании Le Figaro.
В офисе Зеленского заявили о риске исчезновения Украины как государства
Без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство, считает советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Украинские пленные семьями вступают в российский добровольческий батальон
Украинские пленные, находящиеся в колонии, принимают решения семьями вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом РИА Новости рассказал пограничник ВСУ Кирилл Спасский.
В Польше на футбольном матче появился антиукраинский плакат
Перечёркнутый основной символ государственного герба Украины — трезуб — разместили футбольные болельщики возле поля во время футбольного матча в Польше. На баннере было написано «Это не наша война», сообщило польское издание Gazeta Wroclawska.
Губернатор Гладков: в Белгороде найдены обломки трёх беспилотников ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Главное о специальной военной операции за 27 февраля:
В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».
На донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
Мобильная группа разведподразделения ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ. Получив задачу, разведгруппа десантников оперативно осуществила сбор и выдвинулась в район ведения разведки на бронеавтомобилях «Тигр», информирует Миноборны.
Командир ВСУ Мадьяр рассказал о сложной ситуации под Артемовском
Украинский командир с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева ситуации у Артёмовска (Бахмут).
«Тяжело по всем без исключения направлениям Бахмута. В Артёмовске нет достаточного для наступления вооружения», — признал Мадьяр.
Российские военные штурмуют позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе
Малые беспилотники-камикадзе были применены в зоне спецоперации. Дроны способны автоматически выбирать маршрут к цели, сообщило РИА Новости.
Лукашенко видит уникальный момент для завершения конфликта на Украине
Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвав заключить мир, сообщило агентство БелТА.
Посол Антонов заявил о длительном нарушении США Договора СНВ
В Соединённых Штатах в течение нескольких лет нарушались положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе были нелегитимно выведены из-под действия ядерного соглашения пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его мнение опубликовано телеграм-каналом посольства.
Песков заявил об утрате посреднического потенциала Германии и Франции
Президент России Владимир Путин всегда готов к проведению переговоров. В том числе речь идёт о возможных диалогах по урегулированию конфликта на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Но лидеры стран, которые открыто заявляли о предстоящих контактах, ничего больше для этого не сделали. Об этом в интервью «Известиям» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.