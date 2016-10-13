Наступил 370-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. К 28 февраля основное внимание приковано не только к донецкому направлению, где российские войска отвоёвывают у Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артёмовск, взяв под огневой контроль практически все дороги, ведущие в город. Военкор Александр Коц известил о начале наступления российских войск в Луганской области. По его словам, ВСУ вынуждены затыкать дыры в своей обороне на линии от Кременной до Сватова.

Только на краснолиманском направлении украинское военные за сутки потеряли около 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Еще до 70 солдат уничтожены на купянском направлении.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало видеокадры того, как мобильная группа разведподразделения ВДВ, задействовав бронеавтомобили «Тигр», при помощи беспилотной авиации обнаружила и уничтожила опорный пункт ВСУ. Поражать цели ВС РФ помогают дроны-камикадзе, способные автоматически выбирать маршрут к цели. Речь идет о новой отечественной разведывательно-ударной системе с использованием малых дронов вентиляторного типа. Особенно эффективно она используется в городских условиях.

По оценке белорусского президента Александра Лукашенко, наступил уникальный момент для завершения конфликта на Украине. По его словам, когда Россия поставит свою экономику на военные рельсы, будет поздно. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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