Донецк, 28 февраля, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Разведгруппа десантников, получив задание, оперативно собралась и выдвинулась в район ведения разведки на бронеавтомобилях «Тигр». Видео работы ВДВ опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

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Прибыв на место, бойцы приступили к разведке на линии боевого соприкосновения с помощью беспилотников для обнаружения взводного опорного пункта ВСУ.

Мобильная группа разведчиков-десантников на армейских мотовездеходах АМ-1 была переброшена к переднему краю.

Десантники выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» по укрытию боевиков, а также вели интенсивный огонь из гранатомета АГС-17 «Пламя».

«Десантники мобильных групп вскрыли все огневые средства на опорном пункте ВСУ. Для их уничтожения была направлена бронегруппа в составе трех единиц БМД-2К-АУ, усиленная танком Т-72Б3, которая и завершила разгром противника», — добавили в Минобороны.