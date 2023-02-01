Вступил в силу указ президента России, ставший ответом на введение потолка цен на российскую нефть

Москва, , 10:18 — REGNUM Мировой нефтяной рынок ждет потрясение. Сегодня, 1 февраля, вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о специальных мерах, который стал ответом на введенный странами G7 и Евросоюза потолок цен на российскую нефть.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно указу, речь идет о запрете на продажу нефти, если в контрактах на её поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента.

На основании этого документа российские компании получили право бороться с дисконтом, на котором зарабатывают перевозчики нефти. Однако при этом ставится цель не допустить снижения продаж топлива в новых условиях.

Ценовой потолок на российскую сырую нефть США и другие страны G7 решили ввести 5 декабря 2022 года после нескольких месяцев споров и подготовки. Тем самым Запад стремится урезать нефтяные доходы России, которые остаются основным источником поступлений в российский бюджет.

Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти © Евгений Одиноков/РИА Новости

G7 предложила Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100–110 долларов за баррель. Как сообщает агентство Bloomberg, в Брюсселе планировали установить цену в 100 долларов, тогда как «Большая семёрка» выступила за чуть более высокую отметку. Там отметили, что слишком низкий лимит может вызвать скачок стоимости топлива и перебои с его поставками в ЕС. США настаивают на сохранении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов, в то время как Литва, Польша и Эстония предлагают его снизить до 40–50 долларов.

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Накануне, 31 января, правительство России поручило всем экспортерам российской нефти и нефтепродуктов мониторить неприменение западного «потолка цен» вплоть до конечного покупателя. Минэнерго и Минфину следует до 1 марта утвердить порядок такого мониторинга.

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«Благополучие ЕС строилось на дешёвых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», — подчеркивал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В опубликованном правительственном постановлении разъясняется порядок реализации ответных мер на введение «потолка цен» на российскую нефть.

Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан © Максим Богодвид/РИА Новости

Чтобы помочь трейдерам обходить механизм ценового потолка, вводимый Евросоюзом, управляющий европейским газовым хабом TTF (Title Transfer Facility) биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) заявил о запуске параллельного рынка в британской столице. Как говорится в пресс-релизе ICE, новый рынок для фьючерсов и опционов на TTF начнет работать на лондонской площадке ICE Futures Europe с 20 февраля, спустя пять дней после того, как ЕС введет потолок цен на газ.

Негативный эффект для России от введения потолка цен исключили аналитики МВФ. «Ожидается, что при текущем переделе цен на нефть, установленном G7, объёмы экспорта российской сырой нефти существенно не изменятся, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, которые не вводили ограничений», — сказано в их прогнозе.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ российского президента Владимира Путина о запрете поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок, вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Введённая мера будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

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