Токио, , 05:35 — REGNUM Под новые ограничительные меры, о которых 28 февраля заявил МИД Японии, попали сотрудники администрации президента России.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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Так, в санкционный список Токио включены начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

О новом пакете санкций Токио заявил 28 февраля. В него попали 48 человек, 73 российские организации и банк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии заморожены российские активы на общую сумму в 58 млрд евро.