Минфин Бельгии заявил о рекордном в ЕС объеме заморозки российских активов

Брюссель, , 20:24 — REGNUM В Бельгии заморожены российские активы на общую сумму в 58 млрд евро, заявили 27 февраля в министерстве финансов страны.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это рекордный показатель для ЕС, уточнил глава ведомства Винсент Ван Петегем. Также он сообщил, что были заблокированы российские финансовые транзакции на сумму в 191 млрд евро.

Ранее в США и ЕС заявили о заморозке российских государственных активов на общую сумму более 300 млрд долларов. При этом позднее в Брюсселе заявили, что местонахождение части этих средств пока евробюрократами не установлено.

В феврале 2023 года представители Еврокомиссии сообщили, что объем замороженных в ЕС активов российских организаций и физлиц составляет 21,5 млрд евро и что поиск активов, попадающих под действие санкций, продолжается.