Берлин, 28 февраля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил ТАСС, что Германия не получает достаточных сведений от союзников по терактам на «Северных потоках».

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Читайте также: Посол РФ в ФРГ: Берлин не хочет расследовать подрывы газопроводов

«Расследование не является прозрачным, не ведется с надлежащим напором. Причины очевидны — сначала вслух в этом обвиняли Россию, а потом все затихло. Теперь и представителям правительства ФРГ ясно, что только союзники могли осуществить этот террористический акт», — сказал Котре.

Депутат посетовал, что из-за скрытности Норвегии, Дании и Швеции власти Германии ничего не могут предпринять, а запросы со стороны фракции остаются без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не интересует немецкое правительство, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев.