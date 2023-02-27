Немецкие власти не заинтересованы в расследовании диверсий на «Северных потоках» — российский посол

Берлин, , 01:26 — REGNUM Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не интересует немецкое правительство, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению дипломата, реакция немецких властей на убедительное расследование американского журналиста Сеймура Херша была крайне сухой. Утверждается, что якобы у германского правительства нет доказательств, подтверждающих информацию, которую обнародовал Херш. Однако из соображений конфиденциальности подробности продолжающегося расследования не сообщаются. Подобные уклончивые ответы, считает посол, лишь усиливают подозрение, что Дании, Швеции и Германии есть что скрывать.

Нечаев отметил, что предложение Москвы привлечь к расследованию взрывов российских экспертов не встретило понимания. Соответствующее письмо, которое премьер-министр России Михаил Мишустин направил канцлеру Олафу Шольцу 5 октября 2022 года, до сих пор остаётся без ответа.

С другой стороны, подчеркнул посол, в немецком парламенте разоблачения Херша вызвали бурные дебаты.

«Оппозиционные партии интересуются, знал ли Берлин о запланированной США диверсии. Федеральный кабинет, парламент и общественность просят ответить на вопросы о ходе расследований, которое ведётся с сентября 2022 года. Диверсионные атаки на газопроводы также нанесли значительный ущерб экономике Германии, так как немецкие компании вложили немалые средства в строительство газопроводов. Федеральное правительство было прямо обвинено в сокрытии фактов и отсутствии заинтересованности в выявлении виновных в нанесении ущерба этой важнейшей части энергетической инфраструктуры Европы», — сказал Нечаев.

Москва расценивает, сказал посол, взрывы на газопроводах как акт международного терроризма. Страны, стоящие за этим саботажем, должны быть привлечены к ответственности, наказаны и обязаны выплатить компенсации.

Напомним, что Сеймур Херш, проведя своё расследование, заявил, что взрыв российских газопроводов по приказу Джо Байдена осуществили диверсанты-водолазы ВМС США.

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