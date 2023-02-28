Париж, 28 февраля, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Аргентинец 35-летний Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Читайте также: Артем Дзюба заявил, что скучает по матчам за сборную России

В 2022 году Месси, будучи капитаном сборной Аргентины, выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Также футболист стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны в составе «ПСЖ».

В топ-3 вошли и нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема («Реал», сборная Франции).

Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс («Барселона», сборная Испании).

Церемония вручения наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после поражения команды от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу поделился ожиданиями от будущих игр национальной сборной России.