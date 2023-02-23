Москва, , 10:29 — REGNUM Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после поражения команды от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу поделился ожиданиями от будущих игр национальной сборной России.

Артём Дзюба © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Это [товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака — ред.] еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит», — цитирует Дзюбу издание «Спорт-Экспресс» 23 февраля.

Напомним, что первый матч ¼ финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» проходил 22 февраля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1 в пользу «красно-белых», а единственный мяч на 16-й минуте встречи забил Данила Пруцев.

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