Москва, 27 февраля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Московский «Спартак» во второй раз обыграл столичный «Локомотив» и вышел в полуфинал РПЛ Кубка России. Об этом сообщили спортивные СМИ.

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В ответном матче ¼ финала Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России красно-белые на своём поле одержали победу — 4:2. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее в сезоне «Спартак» дважды обыграл железнодорожников в рамках Мир РПЛ — 1:0 и 2:1.

За два года это уже четвёртая победа «Спартака». В последний раз «Локомотив» выигрывал у «Спартака» в апреле 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после поражения команды от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу поделился ожиданиями от будущих игр национальной сборной России.