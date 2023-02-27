Москва, , 14:39 — REGNUM Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе города Бровары в Киевской области, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе города Хмельницкого поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 95 военных ВСУ. Также был уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20.

В районе поселка Червоное в Запорожской области ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Отметим, по словам временно исполняющий обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, все атаки ВСУ на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике отбиваются, хотя украинские войска постоянно осуществляют попытки контратаковать.

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