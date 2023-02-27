Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на угледарском направлении
Донецк, 27 февраля 2023, 13:30 — REGNUM Все атаки ВСУ на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике отбиваются, хотя украинские войска постоянно осуществляют попытки контратаковать. Об этом 27 февраля сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».
По его словам, на угледарском направлении идёт позиционное противостояние. ВСУ постоянно пытаются контратаковать, пытаются отбить ранее потерянные позиции.
Он подчеркнул, что Вооружённые силы России достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки ВСУ, а при первой возможности стараются улучшить свои позиции.
Как передавало ИА REGNUM, на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики могут запустить Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции.