Донецк, , 13:30 — REGNUM Все атаки ВСУ на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике отбиваются, хотя украинские войска постоянно осуществляют попытки контратаковать. Об этом 27 февраля сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, на угледарском направлении идёт позиционное противостояние. ВСУ постоянно пытаются контратаковать, пытаются отбить ранее потерянные позиции.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки ВСУ, а при первой возможности стараются улучшить свои позиции.

Как передавало ИА REGNUM, на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики могут запустить Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции.