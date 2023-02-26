Рим, , 19:12 — REGNUM В Италии число мигрантов, погибших при крушении судна у южного города Кротоне, возросло до 58. Об этом сообщает телеканал TGcom24.

Прибитые к берегу остатки лодки © IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Читайте также: В Италии возросло число жертв крушения судна с мигрантами

В службе спасения сообщили, что большинство тел было обнаружено на близлежащих к месту происшествия пляжах. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорожденный. На месте происшествия работает полиция штата и карабинеры, а также спасатели и береговая охрана.

Ранее по теме: Подозреваемого в незаконной перевозке людей задержали в Италии

Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого, по разным данным, находилось от 180 до 250 мигрантов, разбилось у южного побережья материковой части Италии на рассвете 26 февраля.

Причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила в трагедии торговцев людьми, которые преступно спустили на воду 20-метровую лодку с 200 людьми на борту в шторм.