Рим, , 18:20 — REGNUM В Италии после кораблекрушения, в результате которого погибли более 40 мигрантов, задержан гражданин Турции. Об этом 26 февраля сообщает агентство ANSA.

Сотрудники Красного Креста стоят рядом с выжившими после кораблекрушения © Giuseppe Pipita/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Речь идёт о человеке из числа спасённых мигрантов на юге страны. Его задержали итальянские карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии. Его подозревают в незаконной перевозке людей.

Также сообщается об обнаружении документов ещё одного человека, местонахождение которого пока не установлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого, по разным данным, находилось от 180 до 250 мигрантов, разбилось у южного побережья материковой части Италии на рассвете 26 февраля. Тела погибших вынесло на берег в Стеккато-ди-Кутро, морском курорте в провинции Кротоне.

На борту находились выходцы из Афганистана, Ирака, Ирана и Сирии. По последним данным, 45 человек погибли, 80 были спасены. Еще 80 человек могли пропасть без вести.