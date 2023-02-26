После кораблекрушения судна с мигрантами у берегом Италии спасены почти 60 человек

Рим, , 12:46 — REGNUM При крушении судна, на котором мигранты следовали в Италию, погибли по меньшей мере 33 человека, в их числе малолетние дети. Об этом 26 февраля сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, всего на старом траулере находилось 180 человек. 58 мигрантов удалось спасти.

Кораблекрушение произошло на рассвете 26 февраля у южного побережья Италии. Перевозившая мигрантов лодка не выдержала бушующих волн и разбилась.

Префектура Кротоне сообщила, что полиция и береговая охрана продолжают поиски выживших. В настоящее время пропавших без вести около 70 человек.

«Среди жертв ― семилетний ребёнок, ещё один ребёнок трёх лет и новорожденный», ― сообщили в итальянском Красном Кресте.

По предварительной информации, все мигранты родом из Ирана, Афганистана и Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого находились мигранты, разбилось у южного побережья материковой части Италии на рассвете 26 февраля. Тела погибших вынесло на берег в Стеккато-ди-Кутро, морском курорте в провинции Кротоне.

В спасательных работах задействованы суда береговой охраны, пограничной полиции и пожарные.