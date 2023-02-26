Вашингтон, 26 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Жестоким испытанием для вооружённых формирований Украины окажутся фортификационные и инженерные сооружения РФ на передовой в случае попытки наступления ВСУ. Такое мнение 26 февраля высказал американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для издания 19Fortyfive.

(сс) Stringer/news.ru/via globallookpress.com Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

«Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьёзной проверкой возможностей Украины», — написал он в своём материале.

Также Фарли уточнил, что, по его мнению, поставки Западом вооружений Киеву сделали технологическую и материальную базу киевских войск лучше, однако остаются серьёзные вопросы по поводу подготовки и интеграции такого большого количества систем вооружений в единое целое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший написал, что в случае, если страны Запада продолжат недооценивать и не понимать Россию, конфликт на Украине может стать для них новым Ираком или Афганистаном.