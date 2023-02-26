Вашингтон, 26 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В случае если страны Запада продолжат недооценивать и не понимать Россию, конфликт на Украине может стать для них новым Ираком или Афганистаном. Такое мнение 26 февраля высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в своей статье для издания American Thinker.

Евгений Биятов/РИА Новости Сотрудник Росгвардии в зоне проведения СВО

«Недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов [США] генерал Марк Милли заявил, что Россия «проиграла стратегически и тактически» на Украине. Это, попросту говоря, напыщенность, граничащая с пропагандой, возможно, даже поднимающаяся до уровня дезинформации», — написал он в своём материале.

Также Катагнус-младший раскритиковал западные страны за навязывание ими мысли о том, что Россия якобы уже проиграла в конфликте на территории Украины, несмотря на то, что спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации продолжается уже в течение года.

При этом бывший американский военный напомнил, что в ходе предыдущих конфликтов, которые обернулись провалом для США, Вашингтон делал заявления такого же рода.

Кроме того, он отметил, что считает, что страны Запада не понимают Россию и недооценивают возможность вести борьбу на протяжении долгого времени и адаптировать и менять военные цели и тактику в ходе военных действий.

Вместе с тем Катагнус-младший указал, что действия Запада при отсутствии правильной стратегии по завершению конфликта на Украине в течение скорого времени приведут только к ещё большим ненужным жертвам.

«Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — заключил бывший военный США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Джеймс Карден написал, что киевские власти твердят, что вступление Украины в НАТО и ЕС принесёт стране «свободу от России», но в реальности это обернётся полной зависимостью от внешнего управления.