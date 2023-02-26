Рим, 26 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Растёт число мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у южных берегов Италии. Как сообщает 26 февраля итальянская газета Il Fatto Quotidiano, пока известно о по меньшей мере 43 жертвах, включая детей.

Giuseppe Pipita/Keystone Press Agency/Global Look Press Спасатели на месте трагедии в префектуре Кротоне

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В префектуре Кротоне добавили, что в настоящее время 80 человек спасены полицией и береговой охраной, в то время как поиски других выживших продолжаются. Патрульный катер и вертолёт береговой охраны прочесывают участок моря напротив города Кутро в поисках выживших. Спасатели, однако, считают маловероятным, что в море всё ещё могут остаться люди. В операциях также участвуют пожарные с надувными лодками и гидроциклами.

Также известно, что 21 пострадавший был доставлен в отделение неотложной помощи больницы Кротоне, а остальные будут направлены в Изола-ди-Капо-Риццуто в нескольких километрах от места трагедии.

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Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого, по разным данным, находилось от 180 до 250 мигрантов, разбилось у южного побережья материковой части Италии на рассвете 26 февраля. Тела погибших вынесло на берег в Стеккато-ди-Кутро, морском курорте в провинции Кротоне.

Известно, что мигранты были из Ирака, Ирана, Афганистана и Сирии.