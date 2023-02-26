Рим, 26 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В трагедии, которая разыгралась у берегов Италии, где в результате кораблекрушения погибли десятки мигрантов, виноваты торговцы людьми. Об этом 26 февраля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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«Преступно спускать на воду лодку длиной всего 20 метров с 200 людьми на борту в неблагоприятных погодных условиях», ― подчеркнула она.

Мелони назвала бесчеловечным «обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену «билета», который они оплачивают в ложной перспективе безопасного путешествия».

Итальянский премьер-министр выразила соболезнования в связи с гибелью людей при кораблекрушении в Ионическом море и заявила о решимости бороться с нелегальной миграцией, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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«И будем продолжать делать это, прежде всего требуя максимального сотрудничества от государств выезда и происхождения», ― указала Мелони.

Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось от 180 до 250 мигрантов, разбилось у южного побережья материковой части Италии на рассвете 26 февраля. Тела погибших вынесло на берег в Стеккато-ди-Кутро, морском курорте в провинции Кротоне.

На сегодня известно о более 40 погибших и почти 60 выживших. По предварительной информации, все мигранты родом из Ирана, Афганистана и Пакистана.