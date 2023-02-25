Берлин, 25 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Многотысячная демонстрация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине путём поставок вооружений Киеву состоялась в Берлине. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости.

Цитата из видео с канала: Русский беспилотник Люди вышли на демонстрацию за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Отмечается, что манифестация была созвана политиком Левой партии ФРГ Сарой Вагенкнехт и в ней вместе с избирателями левых политических сил принимают участие избиратели правых партий.

Также указывается, что участники акции со всех концов Германии начали сбор у Бранденбургских ворот. По предварительным данным организаторов, в манифестации участвует более 25 тыс. человек, шествие охраняют немецкие полицейские.

Кроме того, уточняется, что демонстранты несут плакаты и баннеры с надписями: «Это не наша война», «Дипломатия, а не оружие», «Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии», «Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом распустить Североатлантический альянс (НАТО) и заменить его «системой коллективной безопасности», в которой будут участвовать «все основные государства» Европы выступила сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер.