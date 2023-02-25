Медведев оценил работу оборонно-промышленного комплекса России
Москва, 25 февраля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России может обеспечить страну всем, чтобы отразить любую агрессию. Об этом 25 февраля рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, ОПК РФ способен не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников. Предприятия, как заявил Медведев, справляются с гособоронзаказом, притом что выпуск военной продукции на ряде объектов был увеличен в десятки раз.
«Никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут», — подчеркнул Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль.