Москва, 25 февраля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России может обеспечить страну всем, чтобы отразить любую агрессию. Об этом 25 февраля рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По словам Медведева, ОПК РФ способен не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников. Предприятия, как заявил Медведев, справляются с гособоронзаказом, притом что выпуск военной продукции на ряде объектов был увеличен в десятки раз.

«Никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль.