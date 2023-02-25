Москва, 25 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль. Об этом говорится в статье в журнале «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Политик уточнил, что «националистическая хунта» на Украине сама по себе протянула бы недолго, но удерживается только благодаря западным вооружениям.

«Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника», — считает Медведев. — «Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль».

Дмитрий Медведев добавил, что Украина пока до конца не осознает этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что Читайте также: Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату.