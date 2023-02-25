Джакарта, 25 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьёва заявила: к годовщине спецоперации России на Украине стало понятно, что страна противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 февраля индонезийской газетой Rakyat Merdeka.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Украина лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО, долгосрочная цель которых — «победа над Россией на поле боя» любой ценой», — говорится в тексте статьи.

По словам посла, странами Запада развернута масштабная пропагандистская кампания «по обелению» неонацистского режима и подрыву репутации России на международной арене. Людмила Воробьёва напомнила, что девять лет назад радикальные националистические силы были приведены к власти в Киеве именно в результате поддержанного США и ЕС вооруженного госпереворота.

Кроме того, посол отмечает, что к дипломатическому решению конфликта украинская сторона не готова, напомнив, что мирные переговоры в феврале–апреле 2022 года были сорваны Киевом под давлением Запада.

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В статье также говорится о том, что громкими заявлениями о войне «до последнего украинца» власти Киева «скрывают горькую правду». По данным, которые приводятся в тексте, в результате артиллерийских ударов на территориях ДНР, ЛНР и районов Херсонской, Запорожской областей в 2022 году погибли 4574 мирных жителя, включая 153 ребенка. Зарегистрированы около 100 случаев подрыва гражданских лиц на запрещенных противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток».

Помимо этого, Воробьёва отмечает, что о стремлении властей Украины и западных кураторов продолжать боевые действия наглядно говорит их «циничная реакция» на российское предложение ввести режим прекращения огня на время православного Рождества.

«Победа будет за нами», — заключила Воробьёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к захвату Крыма.