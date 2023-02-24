Вашингтон, 24 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Вашингтон вновь расширил антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали десятки физических и юридических лиц из России. Об этом 24 февраля заявили в министерстве финансов США.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

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В санкционный список попали предприятия металлургического сектора и горной промышленности, в частности Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», «ТПЗ-Рондол» и «Мценскпрокат».

Также рестрикции затронули ряд российских банков. В чёрном списке значатся Московский кредитный банк, МТС-банк, «Уралсиб», банки «Зенит» и «Санкт-Петербург».

Как следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина, всего санкции введены в отношении 22 физических и 83 юридических лиц.

Ранее по теме: Новые санкции Великобритании против России коснулись 92 лиц

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новых санкциях в отношении России объявила Великобритания. Ограничительные меры коснулись 92 физических и юридических лиц, связанных, по мнению Лондона, с Росатомом и Газпромом, включая председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова. Также в санкционный список попали 34 человека, связанных с Ростехом и «Алмаз-Антеем».