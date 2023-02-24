Президент США Байден намерен объявить о введении нового пакета антироссийских санкций

Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Введение нового пакета антироссийских санкций объявит президент США Джозеф Байден. Об этом 23 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнила официальный представитель американской администрации, Байден объявит о санкциях в пятницу, 24 февраля в ходе виртуальной встречи с лидерами стран G7 и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что санкции будут объявлены всеми странами G7.

Ожидается, что под санкции попадут около 200 физических и юридических лиц, в том числе губернаторы ряда регионов России и члены семей «российских правительственных служащих». По данным Wall Street Journal санкции затронут юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, под санкции попадут китайские компании, сотрудничающие с Россией, а также российские банки, обходящие санкции.

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