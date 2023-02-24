Киев, 24 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины готовятся к контрнаступлению. Об этом 24 февраля заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

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В сообщении в соцсети в годовщину начала спецоперации России по денацификации Украины он рассказал, что ждёт впереди.

«Больше оружия, в том числе украинского. Для всех сил обороны. Там будут танки и бронетехника. Будут новые программы обучения наших защитников с участием партнёров», ― пояснил глава оборонного ведомства.

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«Будет новое качество защиты через технологии. Мы будем наносить удары сильнее и на большем расстоянии, в воздухе, на суше, на море и в киберпространстве. Это будет наше контрнаступление. Мы упорно работаем над тем, чтобы это его подготовить и обеспечить», ― добавил министр.

При этом Резников добавил, что Украина будет действовать не одна, а при поддержке коалиции из 54 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны должны продолжать оказывать Украине существенную поддержку, чтобы помочь ей в проведении контрнаступления. По его словам, она поможет создать ситуацию, подходящую для начала переговоров на киевских условиях.