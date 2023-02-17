Макрон призвал западные страны поддержать контрнаступление Украины

Париж, , 18:58 — REGNUM Западные страны должны продолжать оказывать Украине существенную поддержку, чтобы помочь ей в проведении контрнаступления, заявил 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Сергей Корсун © ИА REGNUM

Такое контрнаступление поможет создать ситуацию, подходящую для начала переговоров на киевских условиях (предполагающих вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года), сказал Макрон.

Ранее 17 февраля Макрон заявил, что западные страны должны найти смелость для начала диалога с Россией, без которого невозможен мир в Европе. При этом сейчас «ещё не время» для такого диалога, считает Макрон.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что западные страны должны продолжать вооружать Украину и «параллельно» обсуждать возможность мирных соглашений.