Президент Зеленский: украинские войска не будут защищать Артёмовск до последнего солдата

Бахмут, ДНР, , 00:47 — REGNUM Артёмовск важно отстоять, но не любой ценой, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил итальянским журналистам в интервью.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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Украинский лидер подчеркнул, что Артёмовск — не очень большой город Донбасса, поэтому ВСУ будут воевать там до тех пор, «пока это разумно».

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут», — сказал Зеленский.

Он также сообщил о подготовке контрнаступления украинской армии и о намерении войск сопротивляться российскому натиску.

Как сообщало ИА REGNUM, положение ВСУ под Бахмутом и Угледаром самое сложное, следует из сообщения президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания ставки главнокомандующего страны. Он сделал акцент на мобилизации военнослужащих для участия в боевых действиях и формировании новых бригад «Гвардии наступления».