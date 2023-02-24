Берлин, 24 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день дипломатия является лучшим способом, с помощью которого нужно добиваться прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира. Поставки Киеву вооружения этому не способствуют. Такое мнение высказала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер.

Uwe Lein/Global Look Press Джанин Висслер

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«Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно, ― указала политик в статье для издания Frankfurter Rundschau. ― Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдёт последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?»

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Висслер напомнила, что сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить всё человечество. Поэтому, по её словам, путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий, продолжение которых только увеличивает угрозу обострения ситуации.

Политик призвала не поддерживать отправку танков на Украину, а вместо этого выступать против дальнейшей милитаризации страны и выходить на улицы ради мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на сегодняшний день переговоры с Россией по урегулирование конфликта невозможны. По её словам, Киев сесть за стол переговоров не готов.